Ballo-Touré-Milan, prove di addio. Il terzino senegalese lascerà il club rossonero a stretto giro di posta perché vuole andare a giocare di più in un’altra squadra. Il Bologna ha mostrato un certo interesse ma solo in prestito con diritto di riscatto, una formula che non è particolarmente gradita al club rossonero.



NIZZA IN POLE - Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il Milan e il Nizza per Tourè. Il club francese ha promesso di presentare un’offerta nelle prossime ore consapevole che la richiesta di Furlani è di 4 milioni di euro. Da Casa Milan sono fiduciosi che si possa chiudere positivamente la trattativa, sono ore importanti.