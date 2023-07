Un vice Giroud sì, ma non solo. Il Milan è una delle squadre più attive sul mercato, sta reinvestendo i soldi incassati per la cessione di Tonali al Newcastle - 70 milioni di parte fissa più 10 di bonus - e ha già individuato i nuovi obiettivi.- Il classe 2000 ha il contratto in scadenza tra un anno e può diventare un’occasione di mercato:. Il Milan però è la società che si sta muovendo più concretamente portando avanti i contatti da un paio di settimane; nei giorni scorsi i colloqui sono diventati ancora più fitti, con i club che provano a trovare un punto d’incontro.- I rossoneri stanno pensando die il club gli ha già comunicato che è sul mercato. Nei prossimi giorni il giocatore avrà un confronto diretto con Cairo, il presidente gli spiegherà progetti e obiettivi del Torino. Lavori in corso per due trattative viaggiano su binari paralleli ma potrebbero anche restare slegate una dall’altra. Nuovi contatti tra Milan e Torino, Singo e Messias al centro del mercato.