Il Milan procede con le audizioni per la difesa. Immediate, repentine, per cercare di mettere comunque a disposizione di Stefano Pioli un centrale a stretto giro di posta, prima di sferrare, in estate: un'alternativa al rientrante Tomori e agli affidabili Romagnoli e Kalulu, nell'attesa del ritorno di Kjaer e di stabilire il futuro di Gabbia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo, direttamente dalla Germania: ai rossoneri infatti intriga il nome di, su cui c'è forte l'interesse di Maldini e Massara ma anche la forte concorrenza del Liverpool.@AleDigio89