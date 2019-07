La priorità del Milan in queste ore va agli investimenti per il centrocampo., Maldini e Massara hanno rilanciato e mantengono aperta la corsa con la Roma a caccia del francese con il presidente Commisso che non ha ancora dato il via libera definitivo a nessuna delle due proposte. Attese in corso, ma intanto spunta un nome nuovo sondato in queste ore:, il ds Massara si è informato in queste ore perché Seri - classe '91 - era già finito nel suo mirino alla Roma in passato, è una mezz'ala adatta al gioco di Giampaolo, può arrivare dal Fulham. Ma, intanto c'è stata una chiamata esplorativa.- Intanto, il Milan è convinto di definire con serenità l'operazioneforte di un patto d'acciaio con l'Empoli, come vi abbiamo raccontato. Gli agenti sono al rientro da altri affari tra cui uno in Qatar, presto completeranno tutti con i rossoneri ed è solo questione di tempo;per una vecchia clausola inserita all'epoca della cessione di Bennacer all'Empoli ma al momento non ha dato disposizioni per farlo, per questo Maldini e Massara sono tranquilli e contano di ottenere le firme su tutti i contratti per l'algerino a breve giro. Nonostante quella FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com