Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha parlato a RTL 102.5, del suo più grande sogno in carriera: la Nazionale. "E' un mio obiettivo, un mio sogno. Lavoro tutti i giorni per arrivare anche in Nazionale. Rappresentare il proprio paese, soprattutto in un Mondiale, vuole dire tanto. Lo spero, ma dipende tutto da me".