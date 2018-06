Lilllo Guarneri, portiere classe 2002, è arrivato in sede per la firma con il Milan. Il giovane arriva dallo Standard Liegi e ha passaporto italiano. Con lui anche l'agente Silvano Martina. Il giovanissimo estremo difensore metterà nero su bianco il suo accordo con il club di via Aldo Rossi.



PRESO ANCHE UN MEDIANO - Insieme a lui arriverà anche Alexandro Cavagnera, mediano classe 1998 dello Standard Liegi: il calciatore, cugino di Guarnieri, è stato in sede, il club rossonero lo acquisterà per la prossima stagione.