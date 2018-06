Fra la programmazione del viaggio a Nyon per la sentenza della UEFA sull Fair Play Finanziario, il Consiglio di Amministrazione che ha confermato un rosso di bilancio a -75, i discorsi su i nuovi soci per Yonghong Li e il viaggio in Russia di Gattuso e Mirabelli non è sicuramente stata una settimana semplice in casa Milan. E a peggiorare le cose ci si è messo anche il Paris Saint Germain con una clamorosa idea di mercato da sviluppare dopo il 30 giugno.



OCCHI SU BONUCCI - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il club parigino ha messo gli occhi sul difensore e capitano rossonero, Leonardo Bonucci. Il PSG difficilmente potrà presentare un'offerta ufficiale e importante al Milan per il centrale ex-Juve prima del 30 giguno, ma chiuso l'attuale bilancio è pronto a rilanciare il progetto ambizioso per tentare l'assalto alla prossima Champions.



SPONSOR BUFFON - Bonucci al PSG piace da tempo, ma nell'ultimo periodo a Parigi ha avuto uno sponsor in più si tratta di Gigi Buffon, prossimo tesserato del club allenato da Marcel Tuchel che ha suggerito al presidente Al Khelaifi di provare a portare nella capitale francese l'ex compagno ai tempi della Juve. E non è escluso, secondo Tuttosport, che nella trattativa per Bonucci possa essere inserito un calciatore che possa far comodo al Milan che però, ad oggi ritiene il proprio capitano incedibile.