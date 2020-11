Tuttosport fa il punto sul futuro dei terzini destri del Milan, Andrea Conti e Davide Calabria. Entrambi guadagnano 2 milioni di euro netti a stagione. Sull'ex Atalanta il club rossonero sta facendo una valutazione complessiva su un giocatore che con tanta sfortuna addosso non è mai riuscito a dimostrare il suo valore, a ricordare nemmeno lontanamente il giocatore visto a Bergamo. Per un senso di riconoscenza (ha saltato 51 gare su 120 per infortunio in campionato) il giocatore potrebbe accettare un rinnovo alle stesse cifre, forse anche qualcosa di meno, con l'inserimento di bonus legati alle presenze per farlo tornare ai suoi precedenti parametri.



E Calabria? Il prodotto della cantera rossonera vuole restare. Per farlo non chiede nessun adeguamento, ma ovviamente non vuole nemmeno rinunciare al suo attuale ingaggio.