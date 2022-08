La prima di De Keteleaere a Milanello è stata un concentrato di emozioni positive. Il talento belga, arrivato in rossonero per circa 35 milioni di euro bonus compresi, si è presentato nel centro sportivo di Carnago molto presto questa mattina nonostante l’allenamento programmato al pomeriggio. Uno sguardo attento alle strutture, il desiderio di conoscere tutti i compagni, l’allenatore e il suo staff tecnico: Charles è entrato subito in quello che sarà il suo mondo. Con curiosità e mostrando una buona condizione fisica. Domenica contro il Vicenza sono previsti i suoi primi minuti con la nuova maglia numero 90.



ORIGI A PARTE- Servirà ancora un po’ di pazienza, invece, per vedere l’esordio di Divock Origi con la maglia del Milan. L’attaccante belga anche oggi si è allenato a parte e dal club filtra la volontà di non forzare i tempi. Ottime notizie per quanto concerne Tommaso Pobega che aveva saltato le ultime uscite amichevoli per via di un problema muscolare: il centrocampista friulano ha lavorato in gruppo per tutta la seduta ed è recuperato