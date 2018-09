Il Milan sta lavorando a ranghi ridotti, visti i tanti giocatori impegnati con le loro rispettive nazionali. Nell'unica seduta odierna, i rossoneri sono scesi in campo agli ordini di Gennaro Gattuso, sotto gli occhi di Ricardo Kakà, Leonardo e Maldini, in mattinata: nizio dei lavori sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, con la prima parte dedicata all'attivazione muscolare con corsa e serie di scatti sui dieci metri. A seguire, dopo ulteriori allunghi sui 10/20/30 metri, il gruppo ha lavorato con il pallone diviso in due gruppi: spazio, dunque, ad alcuni torelli a tema e a delle esercitazioni tecniche, tutte svolte con grande intensità. In chiusura i rossoneri si sono spostati nella gabbia dove hanno effettuato un mini torneo fatto di partite 5 contro 5.