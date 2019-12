Come riportato da TwitterOpta Paolo, nessun giocatore ha segnato più reti in trasferta in una singola stagione di Serie A di Ibrahimovic (16 nel 2011/12 con il Milan), al pari di Immobile (2017-2018). Un dato che conferma il valore del bomber della Lazio, attuale capocannoniere di questo campionato, e anche quello del nuovo acquisto rossonero.