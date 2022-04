Sul sito ufficiale del Milan troviamo le ultime da Milanello: “Allenamento mattutino per i rossoneri che, come di consueto, si sono ritrovati a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato di lunedì a San Siro contro il Bologna. REPORT

Squadra subito in campo per l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni; a seguire, per terminare la fase di riscaldamento, alcuni torelli a tema. La sessione odierna è proseguita con una partita di allenamento, in due tempi da 30 minuti, contro una formazione mista di giocatori delle squadre Primavera e Under 18.



SABATO 2 APRILE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.“