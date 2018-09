Ripresa degli allenamenti nel pomeriggio per i ragazzi di Mister Gattuso, dopo i tre giorni di riposo concessi dal tecnico al termine della vittoriosa partita con la Roma. Allenamento a ranghi ridotti, visti i .



LAVORO ATLETICO E TECNICO

Inizio dell'allenamento sul campo ribassato, dove il gruppo ha cominciato il riscaldamento con un serie di torelli. A seguire la squadra ha svolto prima un lavoro a terra, poi una parte atletica, al termine della quale i rossoneri si sono spostati sul campo rialzato per svolgere un lavoro tecnico fatto di passaggi veloci e controllo orientato. In chiusura spazio ad una serie di partitelle a tema (a uno o due tocchi) e ad una partitella finale su campo ridotto.



Un solo allenamento in programma anche per la giornata di mercoledì 5 settembre, squadra pronta nello spogliatoio alle 10.30.