Il Milan ha pubblicato il report dell'allenamento di oggi, quello del giorno dopo la vittoria nel derby, al quale erano presenti anche i dirigenti Maldini e Massara: "Lavoro defaticante in palestra per i titolari di Inter-Milan, in campo il resto della rosa il quale ha iniziato con l'attivazione muscolare effettuata attraverso l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. La sessione è proseguita con una serie di 2 vs 2 che hanno preceduto un lavoro sul possesso palla, seguito da alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni. Infine, spazio a una partitella su campo ridotto".