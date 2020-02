Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, parla a Tuttosport del debutto in campionato di Matteo Gabbia, entrato a gara in corso contro il Torino e titolare, invece, contro la Fiorentina: “Il suo esordio è stata una grande emozione. Il merito va condiviso con tutto il settore giovanile quando accadono queste cose. È la testimonianza di come il duro lavoro paghi. La cosa importante è che i ragazzi arrivino in prima squadra con delle conoscenze che li mettano nelle condizioni di potersi rapportare senza problemi con il calcio dei grandi. E noi al Milan dobbiamo continuare a farlo. E la speranza è quella che ci possa essere un altro esordio (Brescianini ndr)”.