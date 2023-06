Ruben Loftus-Cheek sarà un giocatore del Milan, manca solo l'ufficialità. Fikayo Tomori e l'inglese sono vecchi amici: i due si conoscono dai tempi del settore giovanile del Chelsea e con l'under 19 hanno vinto nel 2015 la Youth League per poi ritrovarsi anche in prima squadra. I due britannici si riuniranno adesso al Milan e nella trattativa che ha portato Loftus-Cheek in rossonero, una parte l'ha recitata anche Tomori che ha sentito nei giorni scorsi l'amico e gli ha consigliato il trasferimento a Milanello.