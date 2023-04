Quando parla di Bennacer negli occhi di Pioli si intravede una luce diversa. Perché il tecnico emiliano stravede per le qualità dell’ex Empoli, lo considera una sua creatura. Qualità tecniche e geometrie di primo livello alle quali ha aggiunto, con il trascorrere degli anni in rossonero, una evidente dose di personalità. Ismael contro il Napoli in Champions League dovrebbe giocare ancora sulla trequarti come nella sfida di 10 giorni fa al Maradona.Una scelta facilitata dal cambio di agente (ora è rappresentato da Renzo Raiola) e dalla ferma volontà di vincere ancora in rossonero.l’algerino. Ismael é cresciuto nell’Accademy dell’Arsenal e ha quelle caratteristiche di gioco che tanto piacciono ad Arteta.- La prossima estate vedrà un Milan rinnovarsi profondamente sul mercato.Che ha detto ‘no’ a diverse proposte tra Premier League e Liga perché convinto che il suo presente e futuro si chiama Milan.