Con o senza Champions, con o senza vittorie sul Napoli, con o senza nuovo stadio. Il Milan presto si troverà a dover prendere delle decisioni definitive che inevitabilmente dipenderanno anche dai risultati ottenuti in campo, ma che potranno cambiare il volto di praticamente un terzo dell'attuale rosa a disposizione di Stefano Pioli. Sì perché dei 30 giocatori attualmente sotto contratto ben 11 vedranno la scadenza degli attuali accordi fra il 30 giugno 2023 e il 30 giugno 2024.



DA IBRA A LEAO - Se per i primi la deadline per una decisione sul futuro si avvicina sempre di più, per i secondo il prossimo mercato rappresenterà l'ultimo in cui il club rossonero potrà incassare da un'eventuale cessione e, di conseguenza, anche per loro una decisione finale dovrà essere presa. E poi ci sono quei giocatori in prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato per cui Maldini e Massara dovranno ipotizzare (oppure no) il versamento della cifra pattuita per l'acquisto con i rispettivi club. Ma chi sono questi giocatori? Da Ibrahimovic a Leao eccoli ruolo per ruolo con la direzione scelta per loro dai rossoneri.