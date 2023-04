Nel film del 2023 “Arrigo Sacchi - La favola di un visionario”, che tratta come si evince dal titolo dell'ex tecnico rossonero e della Nazionale, tra i contributi c'è anche quello dell'ex calciatore olandeseche ha raccontato dell'esperienza del maggio delin casa degli azzurri di Maradona, in una gara-chiave per l'assegnazione dello scudetto.“Ricordo molto bene quella volta, perché noi siamo andati a Napoli con due aerei privati e non sapevo perché. Quando siamo arrivati in albergo, c’era un casino sotto… Stavano gridando e noi eravamo su all’ultimo piano”.- “Lì ho cominciato a capire per quale motivo avevamo due aerei: uno era pieno di sicurezza, perché(ride, ndr).. Eravamo all’ultimo piano e nessuno toccare il cibo. Michele, il nostro cuoco, faceva le sue cose e intanto aveva questi agenti della sicurezza che ci davano i piatti… E noi mangiavamo.. Il giorno dopo, siamo andati con il pullman: tiravano cose sul veicolo! Per me era un’avventura, io pensavo: ‘Ma cosa stanno facendo? Che casino che c’è!'”.Il Milan, nonostante le diverse azioni di disturbo e i disagi, portò a casa la, con due gol di Virdis e uno di Van Basten a superare le reti di Maradona e Careca.