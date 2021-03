che sono un doppio turno di Europa League contro ildevi avere una rosa completa e competitiva. Devi avere gran parte dei giocatori disponibili. Devi sperare che i tuoi avversari affrontino le partite nelle stesse condizioni psicologiche, fisiche e tecniche.I rossoneri sono arrivati a questo ciclo di gare che valgono l’intera stagione con una rosache si moltiplicano partita dopo partita. Una rosa, peraltro, numericamente e tecnicamente inferiore ai propri competitors.devono affrontare una partita a settimana a differenza del Milan e, quando invece dovrebbero affrontarne 3,, mentre le due concorrenti per la zona Champions hanno in mezzo l’Europa League per due giovedi di fila.in questo turno di campionato nel bel mezzo di un calendario soffocante. Era pertanto lecito e prevedibile aspettarsi un Milan non brillante come a Verona e a Old Trafford.Tanto più che nell’inconscio della squadra e dell’ambiente la partita con la P maiuscola di questo periodo è proprioIn questo senso sono da considerare anche alcune scelte di Pioli, come quella di preservare l’acciaccato, di far rifiatare l’extraterrestree di lasciare asolo l’ultima mezzora. Saranno infatti loro 3 a suonare la carica in Europa League contro lo United.Nel primo tempo un Milan scialbo e inconsistente, guidato da un Calhanoglu in versione ectoplasma, ha rischiato solo su due incursioni di Zielinksi. Nella ripresaha colpito alla prima occasione, approfittando di un grave errore di Dalot che, quando cambia fascia, peggiora nettamente di rendimento. Non che il suo dirimpettaioabbia fatto molto meglio, a parte l’arrembaggio nel finale in cui si conquista legittimamente il calcio di rigore del possibile pareggio. E qui succede l’incredibile.sulla sua decisione. Una scena unica nella Var story di questi ultimi anni. Una scena che fa, nettamente meglio diin campo, ma assolutamente incosciente quando si fa becca un rosso diretto per proteste che gli costerà almeno due turni.Per fortuna che il croato ci sarà giovedì. Anche perché, a questo punto, viene da pensare che la strada più breve per tornare nell’Europa che conta sia proprio la finale di Danzica. Manchester permettendo.