Rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic, il Milan spera di ottenere lo stesso risultato con Gianluigi Donnarumma, in scadenza fra un anno. La dirigenza rossonera dovrà correre veloce perché le pretendenti per il portiere della Nazionale italiana non mancano: dall’Inghilterra dicono che il Chelsea, a caccia di un nuovo numero uno, avrebbe messo gli occhi su di lui. All’eventualità credono con forza i betting analyst che, riporta agipronews, offrono l’arrivo del classe 1999 a 3,00 (entro il 5 ottobre 2020). Una quota piuttosto bassa, segno che il club inglese sia veramente interessato a Donnarumma, soprattutto nel caso in cui venga inserita la famosa clausola rescissoria nel contratto.