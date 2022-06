San Siro si dà alla musica. Finito il campionato con lo scudetto scucito dal Milan all'Inter, lo stadio Meazza diventa teatro di concerti. Ieri sera c'è stato quello di Cesare Cremonini, domenica toccherà a Marco Mengoni. Poi martedì 21 giugno i Rolling Stones, mercoledì 6 luglio Salmo, domenica 10 luglio i Guns n' Roses, mercoledì 13 luglio Alessandra Amoroso, venerdì 15 e sabato 16 luglio Max Pezzali, sabato 23 e domenica 24 luglio Ultimo.



Quest'anno Salmo ha firmato anche una serie tv andata in onda su Sky: Blocco 181. I temi trattati sono quelli della criminalità, della droga e dell'amore. Ma nella prima stagione c'è anche un pizzico di calcio, infatti in una scena si intravede Casa Milan e in diverse altre la maglia dell'Inter.



Intanto il rapper sardo ironizza su Instagram, dove ha postato una scaletta fasulla: La donna cannone, Albachiara, Certe notti, Non amarmi, Nothing Else Matter, La canzone del sole (nostra), Death Usb, Nord sud ovest est, Bohemian Rhapsody, Maracaibo, Pasta col tonno, I Watussi, Questo piccolo grande amore, La Bamba.

Sta cominciando lo show: novanta minuti di applausi.