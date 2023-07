Ripartiamo da un concetto che avevamo espresso commentando l’esonero di Paolo. La storia del calcio ci insegna che, cosiccome capita di vedere pessimi mercati e ottime squadre. L’ultima dimostrazione si è avuta proprio con ilnella passata stagione:, ma questo non ha impedito a Maldini e Pioli di dare vita a. Il rischio concreto è che nel prossimo anno avvenga l’esatto contrario. La qualità dei giocatori che stanno portando a Milanelloè indiscutibile. Tra l’altro, gran parte di essi e quasi tutti i residui obiettivi di mercato, hanno un comune denominatore, cioè laEvidentemente il management rossonero ha evidenziato proprio nei centimetri e nell’aspetto fisico le due grandi lacune palesate nella passata stagione. Dunque, una scelta totalmente antitetica rispetto alla recente inclinazione di Maldini e Massara che invece avevano scelto giocatori tecnici () per sostituirne altri molto fisici (). La scelta non ha pagato ed è così che Moncada ha individuato e sta portando a casaE tra gli obiettivi di mercato troviamoe simili. Il cambio di filosofia ci sta e finora. Siamo perciò abbastanza persuasi del fatto chePer quanto riguarda le cessioni non lo sappiamo se pagherà o meno la strategia del “pugno duro” dimostrato per ora dal mettere fuori rosa i varie company. Ma questa è un’altra storia.- Rimaniamo concentrati su quello che sarà l’organico rossonero che dovrà affrontare dal 20 agosto campionato italiano e Champions League. Rimaniamo sul materiale umano chein fretta per l’inizio della nuova stagione e cerchiamo di individuare i limiti che potrebbe avere la composizione della “squadra”.Per fare questo ci vogliono altre competenze, diverse da quelle necessarie per lo scouting. In sostanza Pioli dovrà:Trovare unin base ai numerosi cambiamenti di uomini e ruolo. Dalla cintola in su, cambieranno tutti i titolari tranne Leao (a meno che non pensiamo che Giroud possa fare un altro anno da titolare)Costruire la squadra in pochissimo tempo e con alle porte un calendario tremendo tra campionato e Champions LeagueAmalgamare tanti giocatori che non solo sono nuovi ma sono anche all’esordio nel campionato italiano (molti di loro non conoscono nemmeno la lingua)Fare i conti con uno spogliatoio che in un solo colpo ha perso i più importanti leader tecnici e carismatici dentro e fuori dal campo:Creare un centrocampo tutto nuovo dato cherientrerà nel 2024.Fare a meno di un consulente e ombrello ripara-critiche in caso di risultati scadenti come PaoloDare credito a una campagna acquisti che a differenza del passato ha visto e vede anche la sua diretta approvazioneIl compito dinon sarà facile e lui non avrà molto tempo per svolgerlo. Fisiologicamente incontrerà delle difficoltà e la cosa più importante sarà non lasciarlo solo scaricando su di lui tutte le colpe. Altrimenti sarà molto complicato costruire la famosa "squadra".