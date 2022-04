Sono giorni che possono determinare una svolta epocale nella storia del Milan. La trattativa tra Investcorp ed Elliott, con il club rossonero oggetto del desiderio del fondo arabo, procede spedita. Il silenzio delle ultime ore ( nessun tweet o comunicazione ufficiale) fa capire come sia arrivato il momento cruciale. Nel giro di qualche giorno potrebbero arrivare le firme e da lì inizierà una nuova era. Salvo imprevisti che al momento non sono pronosticabili.Nel frattempo, secondo quanto appreso, stanno lavorando alla chiusura definitiva di due operazioni che vi abbiamo già ampiamente anticipato: Origi dal Liverpool e Botman dal Lille. Senza dimenticare quel Renato Sanches protagonista di un grande gol ieri sul campo del Reims con il suo Lille. Ma in questo caso non dipende solo dal Diavolo perché è tutto nelle mani di Mendes. EChiaramente il suo è un ruolo che potrebbe essere più a rischio considerando che Investcorp avrà anche la naturale necessità di mettere suoi uomini all’interno della società. Ma Ivan attende con fiducia consapevole che il lavoro svolto con la UEFA e gli sponsor non è passato inosservato.