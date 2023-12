: lui mi ha detto che poteva giocare centrale. E' un segnale di compattezza, si è dato disponibile visto il momento di difficoltà della squadra”.ha raccontato così la scelta a sorpresa di snaturare il forte esterno mancino della nazionale francese per ovviare all’improvvisa penuria di difensori centrali creata da una serie infinita di infortuni. Meglio un giocatore esperto e dalla personalità debordante che lanciare un giovane di belle speranze ma che avrebbe rischiato di farsi coinvolgere emotivamente dal complicato momento attraversato dal Milan nelle ultime settimane. ECome in occasione dell’azione del 3-0 al Frosinone, quando è il suo cross disegnato per la testa di Jovic - che fa la sponda - a propiziare la rete di Tomori.- Paradossalmente, proprio nella circostanza nella quale per la prima volta da inizio partita agiva in una posizione nuova di zecca,ma soprattutto così continuo nell’arco dei 90’, eccezion fatta forse per la prima partita casalinga di campionato contro il Torino dello scorso agosto (condita dal primo gol stagionale) e il match interno di Champions League contro il Paris Saint-Germain, impreziosito dall’assist per il gol partita di Giroud., almeno fino al recupero di Kjaer e all’arrivo dei rinforzi dal mercato di gennaio,tanto attesa nella stagione sin qui balbettante dell’ex calciatore del Real Madrid?- Leggendo le parole di Pioli nel post-gara di San Siro,, con un novembre da tregenda tra infortuni a ripetizione e risultati che hanno compresso quasi irrimediabilmente il percorso in Champions League e fatto perdere contatto dalla vetta della classifica in Serie A., da uno spirito estremamente altruistico, che si può immaginare di diventare gruppo, dio il sorprendente cammino fino alla semifinale europea della stagione scorsa.- Ed estremamente significativo e simbolico è che il primo a metterci la faccia,- si tratta soltanto di capire se da gennaio o dalla prossima estate -(contratto quinquennale a 2 milioni a stagione, mentre si proverà a convincere il Betis ad anticipare l'addio con un indennizzo di circa 3 milioni): che questa novità più o meno imminente possa rappresentare a sua volta la scintilla nella stagione di Theo?