Una lunga trafila nel settore giovanile. Arrivato da bambino e andato via da uomo. Plizzari, trasferitosi al Pescara a titolo definitivo, ha salutato così il Milan sul proprio profilo Instagram: Plizzari: “Poter crescere indossando la maglia del #Milan è sempre stato per me un orgoglio. Sono passati 17 anni di grandi soddisfazioni e oggi le nostre strade si dividono. Grazie alla società, ai compagni e a tutti i tifosi”