Dopo l'infortunio di Simon Kjaer che non tornerà prima della prossima stagione, il Milan è a caccia di un sostituto del danese per il mercato di gennaio: ai rossoneri piace molto il centrale olandese classe 2000 Botman, per il quale il Lille chiede almeno 30 milioni di euro. Tra le alternative c'è Christensen in scadenza col Chelsea e Milenkovic della Fiorentina.