Fabio Volo, volto noto del cinema e della radio e super tifoso del Milan, ha parlato del derby di Champions con l'Inter. Ecco le parole al Corriere della Sera: "Cosa temo dell'Inter? Il c***. Porca miseria, tutti quelli che erano in letargo si sono svegliati. Bastoni e Barella sono in grande condizione, si sta riprendendo anche Lukaku. E non nomino Lautaro che è il più forte di tutti. Se il Milan passa vince la Coppa, son sicuro. Se si qualifica l’Inter invece, trionfa Carletto"