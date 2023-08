Si apre uno spiraglio tutto italiano per Divock Origi. Il Torino pensa all’attaccante belga per sostituire Antonio Sanabria, infortunatosi proprio a San Siro contro il Milan nell’ultimo turno di campionato. Arrivano conferme su quanto rivelato da Relevo: nelle scorse ore il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, ha contattato gli agenti dell’ex Liverpool per sondare la disponibilità al trasferimento. Un ostacolo certamente di rilievo è quello relativo al contratto in essere tra Origi e il Milan: altri 3 anni a 4 milioni di euro netti a stagione.



C’È ANCHE IL BURNLEY- Origi preferirebbe tornare in Premier League e dopo un sondaggio non andato a buon fine con lo Sheffield United ecco un’altra opportunità chiamata Burnley. Il Milan spera di risolvere il rebus Origi il prima possibile per poi affondare il colpo su Taremi perché andrebbe a risparmiare più di 20 milioni lordi. Ora tocca a Divock scegliere il suo nuovo destino, se al Torino o al Burnley.