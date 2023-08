Alexis Saelemaekers vuole andare al Bologna, la comunicazione da parte del belga è arrivata questa mattina. Ora il club emiliano è in costante contatto con il Milan per provare a trovare una quadratura sulla formula del trasferimento, che ancora separa le due parti in causa. .



LA SITUAZIONE- Il Bologna proverà a chiudere l’operazione già in questa giornata. Nelle prossime ore è prevista un’importante conference call con il Milan che spinge per una cessione a titolo definitivo mentre il ds Sartori ha offerto un prestito con diritto di riscatto. La volontà di Saelemaekers può essere fondamentale, l’apertura al Bologna è definitiva per consegnare a Thiago Motta un altro rinforzo sulle corsie esterne dopo Karlsson e Ndoye già sbarcati a Bologna.