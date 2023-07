Junior Messias via dal Milan entro la fine del mercato. E' quello che vuole il club, che non conta più sull'esterno offensivo ex Crotone, non è esattamente quello che pensa il numero 30, che vorrebbe restare in rossonero e rispettare il contratto in scadenza nel 2024. Negli ultimi giorni, come raccontato da Calciomercato.com, il Torino ha bussato alla porta del Milan per intavolare una trattativa, ma si è scontrato con due ostacoli: la richiesta di Furlani, tra i 7 e gli 8 milioni di euro e come detto la volontà di Messias, che vorrebbe giocarsi le sue carte. Su Messias c'è anche il Bologna.