Quale dei due giocatori vorrebbe trovare sotto l’albero di Natale Stefano? La premessa è che, in ossequio ai dettami espressi da Paolo Maldini proprio un anno fa secondo i quali è meglio ricercare all’interno del proprio organico le risorse necessarie per sopperire alle assenze piuttosto che comprare tanto per comprare a stagione in corso.Una logica chepiuttosto che comprare un difensore a gennaio,. A questo proposito, in molti, vista l’ennesima ricaduta di Maignan si stanno augurando che il Milan ingaggi un nuovo portiere, magari il tanto sbandierato. Posso anche capire chenon dia tutta questa sicurezza ai tifosi e di sicuro in questi mesi di titolarità. Lo scrive uno che è sempre stato molto critico sulle prestazioni dell’estremo difensore rumeno. Posto che ovviamente Mikeè di un’altra categoria, possiamo davvero dire che l’ex viola abbia condizionato in maniera determinante il cammino del Milan in campionato o in Champions League?Non sarà plastico e reattivo come il francese, non avrà la classe di Neuer o i guizzi miracolosi di Donnarumma, ma sia l’anno scorso sia quest’annoSicuramente l’arrivo di un altro portiere infliggerebbe un durissimo colpo all’autostima di Tatarusanu e. Ergo, iorientri il prima possibile. Se invece dovessi scegliere un regalo di Natale preferirei un rinforzo in attacco.Dal punto di vista numerico, in teoria davvero tanti, ma come sostenevamo prima dell’inizio della stagione,. Tra i 9 giocatori offensivi includiamo Leao, Rebic, Origi, Lazetic, Giroud, Ibra, Diaz, Messias e De Ketelaere.. Davvero pochi. È pur vero che anche l’anno scorso il Milan ha vinto lo scudetto senza un vero grande goleador e con Leao come miglior marcatore. È vero che il Milan ha dimostrato di saper vincere tantissime partite con il minimo scarto ma,. Consideriamo infatti che dei 9 giocatori nominati:e non si sa quando effettivamente potrà tornare a disposizione,di condizione e, culminata per di più con la Finale del Mondiale persa e macchiata da quella sostituzione al 40’ che sa di fragorosa bocciatura. Il francese, determinante sia con la maglia del Milan sia con quella dei blues fino alla finalissima contro Messi, obiettivamente rischia di subire un contraccolpo si fisico sia psicologico. Deve essere bravo lui a rituffarsi subito sul Milan e sugli obiettivi rossoneri.Gli altri non sono veri e propri centravanti. Tra di loroPer il resto,Tantomeno ci si può affidare al giovane e promettente Lazetic. Per tutte queste ragioni e in previsione di un ciclo massacrante di partite nei prossimi mesi,Anche se non mi illudo perchéE allora speriamo che sotto l’albero di Natale ci sia un altro elisir di lunga vita per il gigante svedese.