Enzo Fernandez non è un rimpianto solo del Milan: anche il Manchester City ha avuto l'occasione di ingaggiare il centrocampista argentino prima del passaggio dal River Plate al Benfica. Lo ha rivelato Joan Patsy, scout del City in Sudamerica e fondamentale per l'arrivo di Julian Alvarez, a Què T'hi Jugues: "Se il Barcellona avesse messo i soldi che abbiamo chiesto per Bernardo Silva (100 milioni di euro) avremmo ingaggiato un altro giocatore. Bernardo non è partito perché il Barcellona non aveva i soldi, ma abbiamo fatto controllare i giocatori nel caso fosse successo. Noi avremmo potuto ingaggiare Enzo Fernández. Ma cosa farebbe l'allenatore con Gundogan, Bernardo Silva e Rodri?".