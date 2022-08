Ilha salutato l’obiettivoche, nella giornata di ieri, ha svolto le visite mediche con il. Renato ha scelto un ingaggio da capogiro, circa, e il rapporto straordinario con Galtier e Campos. Ora Maldini e Massara vogliono prendersi 1-2 giorni per valutare al meglio il profilo sul quale concentrarsi: questo uscirà da una lista già pronta che contiene una decina di nomi., centrocampista senegalese classe 2002, può essere una soluzione a sorpresa. Nell’ultima stagione è rimasto in prestito aldalche aveva completato il suo acquisto nell’estate del 2021. Il Milan lo segue da tempo, già prima che lo acquistassero gli Spurs, e vede in lui un potenziale molto importante. Qualche contatto tra Massara e Paratici c’è stato ma va trovata la formula giusta: