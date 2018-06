Carlos Bacca vuole restare al Villarreal. In Spagna si trova bene, ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera con la Siviglia e si è ritrovata dopo l'esperienza non facile in rossonero. Come scrive la Repubblica, però, il riscatto del Sottomarino Giallo non è così scontato, con il Peluca che tornerebbe così al Milan.