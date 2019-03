Gianmarco Tognazzi, famoso attore e grande tifoso del Milan, parla al Corriere della Sera in vista del derby di domenica: "Dobbiamo restare belli concentrati, fregandocene dei loro problemi. La supercazzola è dietro l’angolo. Dobbiamo affrontare il derby con lo stesso spirito mostrato contro l’Atalanta. Icardi? Non mi risulta che ci sarà. In ogni caso è meglio affrontare la squadra di adesso, senza la variabile Mauro. Il risultato nel derby non sarà fondamentale nella corsa Champions se non per la differenza reti negli scontri diretti. Vietato esaltarsi o deprimersi, tanto da qui alla fine è ancora lunga".