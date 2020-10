. Stefano Pioli ha saputo tramutare la fiducia del club in un progetto credibile e condiviso dall'intero parco giocatori.. Certo, per la loro stessa ammissione, diverse volte le visioni restano molto differenti. Ma la volontà comune di far tornare il club protagonista vince sulle frizioni interne che hanno caratterizzato l'ultimo biennio.Il Milan ha una struttura all'inglese:poi arriva l'area tecnica con l'affiatata coppia formata da Paolo Maldini e Frederic Massara e infine l'area scouting capitanata da Geoffrey Moncada. Tutti lavorano in concerto su vari livelli per soddisfare le richieste diAnche se, per natura, resta un tecnico 'aziendalista'. Il Milan non sarà il club più veloce sul mercato, ma è molto attento su tutte le operazioni. Onde evitare di commettere gli errori fatti con Gonzalo Higuain, Mattia Caldara e Lucas Paquetà.Se da un lato il fondo Elliott si è fatto trovare pronto sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e sull'offensiva per Sandro Tonali, dall'altro non si può dire che sia stata stanziata una cifra straordinaria sul mercato. Hanno influito certamente i mancati ricavi per colpa del Covid, ma la sensazione è che sia cambiata la visione progettuale del club.Basti pensare che Brahim ha già deciso due partite, Dalot si è fatto trovare pronto alla prima chiamata e Hauge ha fatto vedere, in Europa League, che il potenziale è ottimo e i margini di miglioramento enormi.Certo, siamo solo all'inizio e arriveranno i momenti di difficoltà, ma questo Milan sogna lo scudetto nonostante abbia speso meno della metà di Juventus, Inter e Napoli. Massima resa con il minimo sforzo...