Milan, in 5 giorni Pioli si gioca il futuro

29 minuti fa



Prima il ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma, poi il derby contro l'Inter che può valere lo scudetto per i nerazzurri. Il futuro di Stefano Pioli passa tutto da queste due gare. In 5 giorni riporta Repubblica, l'allenatore del Milan si gioca il suo futuro.



Se non arriverà l'accesso alle semifinali dell'Europa League e se centrerà un altro derby perso con tanto di consegna aritmetica dello scudetto in casa propria allora la proprietà guidata da Gerry Cardinale spingerà per l'addio a fine anno.