Alla vigilia di Milan-Inter, tutti gli occhi in casa rossonera sono puntati su Rafa Leao. Ce la farà o no il portoghese a recuperare dall'elongazione? Fondamentale sarà la mattinata di domani come svelato dallo stesso Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport: "Era previsto oggi il lavoro sul campo, domattina proverà a spingere e se starà bene ci sarà, altrimenti no - le parole del tecnico emiliano -. Potrebbe anche partire titolare, o è in grado di giocare o non verrà neanche in panchina. Dipenderà da domani il tipo di lavoro che farà, per la qualità e per le caratteristiche del giocatore deve essere al 100%, vediamo è ancora tutto aperto".



Sui precedenti con i nerazzurri in questa stagione: "Sono sempre state gare equilibrate al di là della Supercoppa. Dobbiamo essere molto preparati per la gara di domani, poi capiremo che interpretazione dare alla gara di ritorno. Serviranno alti livelli fisici, motivazionali e tecnici. Dovremo giocare una gran partita domani, ma la squadra sta bene ed è pronta".