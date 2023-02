Il Milan ripartirà da una vecchia certezza in attacco anche nella prossima stagione. Nelle prossime 24/48 ore il club rossonero conta di definire il rinnovo di Olivier Giroud fino al 2024. Si va verso un adeguamento dell’ingaggio del francese che andrà a percepire circa 4 milioni di euro.Paolo Maldini aveva provato ad anticipare il suo arrivo a gennaio ma dall’Atalanta non sono arrivate aperture. Ora per Marco Sportiello al Milan è il momento delle firme, previste nella prossima settimana. L’esperto portiere prenderà il posto in rosa di Ciprian Tararusanu.