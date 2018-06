Questione di ore, poi arriverà l'uffiicalità. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Milan dovrebbe essere punito dalla Uefa con l'esclusione dall'Europa per le prossime due stagioni, una di queste con la condizionale. Ciò significa che, se il Tas di Losanna al quale il club rossonero farà ricorso, non ribalterà la sentenza, la squadra di Gattuso non giocherà l'Europa League 2018-2019 e potrà ritornare a giocare una competizione europea nel 2019-2020, solo se rispetterà determinati paletti economici. Inoltre, giungono sempre più conferme su una sanzione economica accessoria che si aggirerà sui 30 milioni di euro.



COSA PUO' SUCCEDERE - Come già anticipato il Milan ha già deciso che farà ricorso al Tas, l'obiettivo è quello di annullare la punizione: un traguardo che ha maggiori chance di essere raggiunto se il club si presentasse con un nuovo proprietario. ll fallimento della trattativa tra Yonghong Li e Commisso, in quest'ottica, non aiuta.