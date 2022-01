Il Milan sta ancora cercando un difensore centrale sul mercato, ma intanto sistema l'attacco. Il Monaco ha rifiutato i 3,5 milioni di euro offerti dai dirigenti rossoneri per riscattare a titolo definitivo il cartellino di Pietro Pellegri, destinato a essere girato in prestito al Torino rimanendo però di proprietà del club monegasco.



I granata del presidente Cairo avevano messo gli occhi su un giovane talento serbo: Marko Lazetic (classe 2004), che proprio oggi compie 18 anni. Ora su di lui si è inserito prepotentemente il Milan, pronto a chiudere la trattativa offrendo una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro alla Stella Rossa, con cui il ragazzo è sotto contratto fino a giugno 2024. Lanciato in prima squadra dall'ex interista Dejan Stankovic, Lazetic (nella scorsa stagione in prestito al Graficar Belgrado in seconda divisione) ha segnato 5 gol in 31 presenze tra i professionisti in Serbia con 6 cartellini gialli.