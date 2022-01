Harvey Keitel nel capolavoro del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino,, si rende protagonista di una delle interpretazioni. L'attore 82enne, oggi in pensione, impersonifica uned entra nella leggenda recitando appena dieci minuti: Mr.Wolfpersonaggio che "risolve problemi", ha l'incarico di togliere dai pasticci i due killer, Samuel L Jackson e John Travolta, che hanno l'auto completamente sporca di sangue dopo aver ucciso per sbaglio un uomo che viaggiava con loro.Occhiali da sole, smoking nero, linguaggio forbito e massima educazione, Mr. Wolf: tutte queste caratteristiche hanno portato ali, tecnico del Milan in grado dii fin dall'inizio della stagione,. Signorile, tranquillo e sagace, ma anche severo, il tecnico ha gradito il paragone... - "Le piace la definizione, presa da Pulp Fiction, di Pioli risolutore dei problemi? Sì, mi piace,: in un mondo, quello del calcio,una figura così non può che fare bene. Ci permettiamo però una critica, nell'ambito della scelta della formazione anti-Juve e in generale nel prosieguo della stagione del Milan:magari spostando quest'ultimo sulla fascia destra.' - Il portoghese è infatti senza dubbio. Il croato hae in generale,è quello in grado di creare più problemi alle retroguardie avversarie:vedere Bergamo contro l'Atalanta o Liverpool in Champions. "Mr Wolf" Pioli invece conferma che: una scelta che non convince, anche per uno abituato a risolvere problemi. In questo caso, li creerebbe agli altri, Juve in primis.@AleDigio89