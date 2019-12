Al, a vedere, c'era anche il. Netta vittoria dell'Imortal Tricolor, con la doppietta die l'autogol di, sotto gli occhi attenti di tanti club europei, come il, l', lae, appunto, i rossoneri. Se i giallorossi erano presenti per vedere da vicino, ilera lì perCome scrive globoesporte, infatti, il club meneghino, nella figura di Enrico, scout rossonero, ha puntato nuovamente i riflettori sull'attaccante brasiliano, già cercato un anno fa da: l'offerta, allora, fu ritenuta insoddisfacente, con il classe '96 rimasto quindi al. Ma la situazione viene sempre monitorata dal Milan.Attaccante esterno o seconda punta, grande amico del brasiliano del Milan Lucas Paquetà, piace alla dirigenza rossonera. Ma non solo a quella,: i Toffees sono pronti a presentare una ricca offerta, da 35 milioni di euro. Un'offerta che può sbaragliare la concorrenza e che può arricchire il pacchetto di brasiliani a Liverpool, dopo Bernard e Richarlison, ex proprio del Gremio. L'Everton fa sul serio per Everton, ma il Milan non molla.