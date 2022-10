Il Milan è sceso in campo questa mattina per preparare la sfida contro la Dinamo Zagabria, in programma domani alle 20.45, e già decisiva per il passaggio del turno. Niente seduta con i compagni per Brahim Diaz e Sergino Dest, entrambi sostituiti contro il Monza per un affaticamento muscolare: il trequartista spagnolo e l'esterno statunitense hanno lavorato in palestra e sono in forte dubbio. Non sarà della partita lo squalificato Tomori, al centro della difesa potrebbero esserci Kalulu-Kjaer o Kjaer-Gabbia con il francese a destra in caso di assenza di Dest.