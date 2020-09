Il Milan alla corte del Rio Ave. I rossoneri, dopo aver eliminato nello spareggio i norvegesi del Bodo/Glimt, nell'ultimo step prima della fase a gironi trovano i portoghesi della Caravella, simbolo del club, che hanno eliminato i turchi del Besiktas ai rigori. Quinti in campionato durante la scorsa stagione, dietro a Porto, Benfica, Braga e Sporting, hanno eliminato i bosniaci del Bora Banja Luka nel precedente turno. Allenatore Mario Silva, allievo di Josè Mourinho a Setubal. La stella, una volta partito l'attaccante iraniano Mehdi Taremi per Porto, è il trequartista brasiliano classe 1994 Diego Lopes.



I PERICOLI: PIAZON E MANE' - Occhio anche a Lucas Piazon, meteora in Serie A nel Chievo, gran promessa brasiliana ancora di proprietà Chelsea e spesso paragonato all'ex rossonero Kakà, avversario in casa a Vila do Conde il 1 ottobre, nello spareggio per la fase a gironi di Europa League. Non solo, attenzione anche a Carlos Mané, scuola Sporting, gran talento mai sbocciato definitivamente tra infortuni e adattamento non riuscito al calcio tedesco.



La formazione tipo (4-2-3-1): Kleszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reis; Filipe Augusto, Tarantini; Mané, Diego Lopes, Piazon; Moreira.