Il Milan stringe per Stefano Sensi. Come riportato da gazzetta.it, si intensificano i contatti per il centrocampista. Oggi a Forte dei Marmi si sono incontrato l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali: si è continuato a parlare del trasferimento del giocatore al Milan, con Paolo Maldini da tempo in pressing.