Scrivi Champions League 2007 e pensi al sorrisone di Paolo Maldini che sotto il cielo di Atene alza la Champions League. Milan campione d'Europa. E fino a ieri sera era quello l'anno dell'ultima semifinale dei rossoneri nella competizione; oggi sono di nuovo lì, tra le migliori quattro. 16 anni fa, in un San Siro bagnato dalla pioggia, con Ancelotti in panchina avevano vinto 3-0 col Manchester United ribaltando il ko dell'Old Trafford. E fu trionfo. Che fanno oggi gli eroi di quella squadra? C'è chi allena, chi fa il commentatore e chi...è diventato sindaco.



