La bellezza del calcio a volte la si può ammirare in una discesa palla al piede di Leão, altre in una parata di Maignan. Hanno molte cose in comune Rafa e Mike: sono arrivati al Milan dal Lillle, hanno qualità fisiche e tecniche superiori alla media, studiano per diventare i primi al mondo nel loro ruolo. C’è un partito molto ampio che considera solo Courtois superiore al francese per continuità a certi livelli ed esperienza.



UOMO CHAMPIONS - Sedici anni dopo l’ultima volta, il Milan è tornato tra le prima 4 d’Europa. A salvaguardare questo nuovo inizio ci ha pensato il buon Maignan con tre istantanee: il tuffo felino su Kane a Londra, la parata su Di Lorenzo nella gara di andata e il rigore parato da fenomeno a Kvaratskhelia. Più si alza il livello e più escono fuori le qualità di un portiere che per leadership, studio dell’avversario e reattività non è secondo nessuno.



CAPOLAVORO ROSSONERO - Magic Mike ( come ama farsi chiamare) è già entrato nella storia del Milan. Dalla porta principale. Probabilmente si può già considerare il più forte. Non ha mai sofferto il paragone con Donnarumma e si è dimostrato più forte dal punto di vista mentale rispetto all’italiano. Qualche dubbio in più nel paragone con Dida perché il brasiliano ha alzato al cielo la Champions League da protagonista. Per Maignan mancano solo due passi, difficili ma non impossibili. Perché questo Milan sa sognare a occhi aperti.