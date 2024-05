Milan, incontro con gli agenti di Camarda: trovato un accordo di massima

26 minuti fa



La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Francesco Camarda, che si avvicina al rinnovo con il Milan. Nell'ultima settimana c'è stato un incontro molto positivo tra il Milan e i suoi agenti. Le possibilità che a inizio luglio Camarda firmi con il Milan ora sono più alte rispetto al recente passato.



L'accordo si è fatto attendere, l'appuntamento decisivo non è arrivato, i club esteri hanno chiamato offrendo un contratto. Su tutti, il Borussia Dortmund e le due squadre di Manchester, lo United e il City. Negli ultimi giorni, però, il Milan e i suoi agenti hanno trovato un accordo di massima. Camarda vuole restare al Milan, ragionevolmente con un accordo triennale. Camarda si allenerebbe in parte con la prima squadra e giocherebbe nella nuova Under 23 che, a meno di sorprese, si formerà nel prossimo mese. Daniele Bonera, l'allenatore scelto dal club, due sere fa era a vedere Atalanta U23-Catania: un apprendistato di categoria.